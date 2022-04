Atelier compost, 28 avril 2022, .

Atelier compost

2022-04-28 – 2022-04-28

Le compostage dès le plus jeune âge

Animation pédagogique autour du compostage et de la réduction des déchets

Découvrir, s’interroger, s’amuser

Une animation ludique et pédagogique pour repenser la notion de « reste alimentaire » non pas en tant que « déchet » au sens propre du terme mais en tant que « ressource valorisable » est ici l’une des principales visées de cet atelier !

Comprendre le processus de dégradation de la matière organique en observant directement le travail des “décomposeurs” (les insectes se chargeant de décomposer la matière), grands maîtres de la transformation des biodéchets en compost !

pexel

dernière mise à jour : 2022-04-22 par