Roubaix Presbytère Nord, Roubaix Atelier composition florale Presbytère Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Atelier composition florale Presbytère, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Roubaix. Atelier composition florale

Presbytère, le vendredi 16 juillet à 14:00

Cette activité est proposée par l’association Mémoires plurielles. Venez découvrir l’art de la composition florale et repartez avec votre création! Moment festif et goûter pour clôturer l’animation. 2 ateliers de 1h sous inscription au 07.68.41.07.40 25 places disponibles.

Sur inscription

Sur le thème de la nature Presbytère 18 rue Newcommen Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Étiquettes évènement : Autres Lieu Presbytère Adresse 18 rue Newcommen Ville Roubaix lieuville Presbytère Roubaix