Venez apprendre quel feuillage utiliser et comment ; venez créer votre bouquet piqué.

Gratuit, dans la limite des places disponibles (10 places par atelier)

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T15:30:00;2021-06-05T16:00:00 2021-06-05T17:30:00;2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T16:30:00

