Atelier « Complicité » avec Sandrine Dupretz Pernes Pernes Catégorie d’évènement: Pernes

Atelier « Complicité » avec Sandrine Dupretz Pernes, 9 juillet 2022, Pernes. Atelier « Complicité » avec Sandrine Dupretz 7 rue de l’Eglise Pernes

2022-07-09 – 2022-07-09

7 rue de l’Eglise Pernes 62550 Pernes Ce samedi 9 juillet, venez participer à l’atelier « Complicité » avec Sandrine Dupretz, praticienne en massage bien-être !

C’est un atelier intergénérationnel parents/enfants ou grands parents/enfants (à partir de 8 ans) autour des mains et des pieds.

Durée : 1h30. Inscription obligatoire. mediatheque-frevent@ternoiscom.fr +33 9 80 09 26 55 Ce samedi 9 juillet, venez participer à l’atelier « Complicité » avec Sandrine Dupretz, praticienne en massage bien-être !

C’est un atelier intergénérationnel parents/enfants ou grands parents/enfants (à partir de 8 ans) autour des mains et des pieds.

Durée : 1h30. Inscription obligatoire. 7 rue de l’Eglise Pernes

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégorie d’évènement: Pernes Autres Lieu Pernes Adresse 7 rue de l'Eglise Ville Pernes lieuville 7 rue de l'Eglise Pernes

Pernes Pernes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pernes/

Atelier « Complicité » avec Sandrine Dupretz Pernes 2022-07-09 was last modified: by Atelier « Complicité » avec Sandrine Dupretz Pernes Pernes 9 juillet 2022

Pernes