La technopole Anticipa, dans le cadre de ses actions French Tech, a lancé un nouveau format d’ateliers : « Les clubs de la Tech #Lannion » qui ont pour objectifs de faciliter les rencontres entre pairs, les échanges de bonnes pratiques et les partages d’expériences sur des compétences métiers en lien avec le digital. Après un 1er atelier organisé fin novembre qui a permis d’échanger sur les outils et pratiques de chacun en matière de marketing digital, le prochain atelier portera sur la thématique du Community Management. Il aura lieu le vendredi 4 février de 10h à 12h à la technopole Anticipa. Ces ateliers sont ouverts à tous que vous soyez débutants avec l’envie d’en savoir plus, mais également expérimentés pour partager votre propre expérience au bénéfice des autres. L’inscription est obligatoire La participation est limitée aux 15 premiers inscrits, ceci afin de faciliter les interactions et les échanges entre participants pendant l’atelier. Les clubs de la Tech #Lannion Technopole Anticipa 4 rue Ampère Lannion Lannion Côtes-d’Armor

