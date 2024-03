Atelier « Communitas » – Les 9 et 10 mars Ecole d’Enseignement Artistique Tournefeuille, samedi 9 mars 2024.

Atelier « Communitas » – Les 9 et 10 mars Projet danse participatif encadré par la Compagnie Sylvain Huc 9 et 10 mars Ecole d’Enseignement Artistique Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T10:00:00+01:00 – 2024-03-09T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T10:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:00:00+01:00

Compagnie résidente à Tournefeuille, la Cie Sylvain Huc propose à un petit groupe de Tournefeuillai.se.s de 16 ans et plus, tous niveaux, de rejoindre une aventure artistique unique, en participant à un projet au long cours, étalé sur 5 week ends à compter du 2 décembre. Restitution lors du BLOOM FESTIVAL dont la direction artistique est assurée par le chorégraphe Sylvain Huc, le 22 mars prochain !

5 sessions à raison de 10h d’atelier dans le week end, animées par Sylvain Huc et/ou Angelica Ardiot.

Ce projet participatif est ouvert à 20 participant.e.s intéressées pour mener une expérience inédite de la danse contemporaine, afin d’aboutir à une performance de 30 min.

Ce processus créatif sera étalé sur 5 week end de pratique du corps et du mouvement.

En faisant dialoguer plaisir du mouvement et enjeux créatifs, chacun.e est invité.e à explorer et à jouer de ses propres limites en relation aux autres.

Communitas s’interroge sur la façon dont des corps individuels s’articulent, s’assemblent ou se séparent pour faire société ; et comment certains cèdent ou résistent à l’ordre collectif.

Toutes et tous s’engageront dans une réflexion physique, par le corps et le toucher, sur les liens entre les dimensions physiques, biologiques et anthropologiques ; entre les forces gravitationnelles, l’instinct et le désir. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour répondre à cet appel à participation !

10h-16h le samedi et le dimanche avec pause méridienne

Lieu : Studio de Danse (Ecole de danse) Public : 16 ans et +

Ecole d’Enseignement Artistique 9 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-tournefeuille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 13 60 30 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ardei-soft.com/tournefeuille »}]

danse atelier