Atelier « Communitas » Les 10 et 11 février Ecole d’Enseignement Artistique Tournefeuille, samedi 10 février 2024.

Atelier « Communitas » Les 10 et 11 février Projet danse participatif encadré par la Compagnie Sylvain Huc 10 et 11 février Ecole d’Enseignement Artistique Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T16:00:00+01:00

Compagnie résidente à Tournefeuille, la Cie Sylvain Huc propose à un petit groupe de Tournefeuillai.se.s de 16 ans et plus, tous niveaux, de rejoindre une aventure artistique unique, en participant à un projet au long cours, étalé sur 5 week ends à compter du 2 décembre. Restitution lors du BLOOM FESTIVAL dont la direction artistique est assurée par le chorégraphe Sylvain Huc, le 22 mars prochain !

5 sessions à raison de 10h d’atelier dans le week end, animées par Sylvain Huc et/ou Angelica Ardiot.

Ce projet participatif est ouvert à 20 participant.e.s intéressées pour mener une expérience inédite de la danse contemporaine, afin d’aboutir à une performance de 30 min.

Ce processus créatif sera étalé sur 5 week end de pratique du corps et du mouvement.

En faisant dialoguer plaisir du mouvement et enjeux créatifs, chacun.e est invité.e à explorer et à jouer de ses propres limites en relation aux autres.

Communitas s’interroge sur la façon dont des corps individuels s’articulent, s’assemblent ou se séparent pour faire société ; et comment certains cèdent ou résistent à l’ordre collectif.

Toutes et tous s’engageront dans une réflexion physique, par le corps et le toucher, sur les liens entre les dimensions physiques, biologiques et anthropologiques ; entre les forces gravitationnelles, l’instinct et le désir. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour répondre à cet appel à participation !

10h-16h le samedi et le dimanche avec pause méridienne

Lieu Studio de Danse (Ecole de danse) Public 16 ans et +

Ecole d’Enseignement Artistique 9 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-tournefeuille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 13 60 30 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ardei-soft.com/tournefeuille »}]

danse atelier