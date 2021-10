Bègles ChapitÔ Bègles, Gironde Atelier – Communiquer sur un événement ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

ChapitÔ, le jeudi 25 novembre à 18:00

* Comprendre les enjeux d’un événement : avant, pendant, après * Elaborer une stratégie de communication autour d’un événement * Imaginer l’événement idéal pour valoriser son association * Travailler en groupe et savoir faire des retours constructifs à ses collaborateurs * Trouver des solutions innovantes pour faire connaître son événement **Un atelier proposé par le Conseil Départemental de la Gironde.** **Les inscriptions pour ces formations sont lancées via le lien suivant :** [**Rendez-vous bénévoles associatifs | Gironde.FR**](https://www.gironde.fr/associations/espace-benevoles/rendez-vous-benevoles-associatifs) _**20 places (sur réservation) dans le contexte sanitaire actuel.**_

Gratuit – Sur inscription

Définir les objectifs, le public cible et la stratégie de communication. Connaître la complémentarité entre les différents outils de communication pour promouvoir l'événement.

2021-11-25T18:00:00 2021-11-25T21:00:00

