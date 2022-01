Atelier : COMMUNICATION DIGITALE – Réseaux sociaux Alençon, 4 mai 2022, Alençon.

Atelier : COMMUNICATION DIGITALE – Réseaux sociaux Alençon

2022-05-04 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-04 20:00:00 20:00:00

Alençon Orne Alençon

De nos jours la communication des artistes se situe essentiellement sur les réseaux sociaux.

Cet atelier vous propose de plonger dans vos stratégies promotionnelles sur le web et les réseaux sociaux pour que votre groupe n’est plus à douter en cliquant sur publier.

Comment définir votre ligne éditoriale ? Comment s’adresser au public ? Comment être sûr que mes contenus soient visibles ?

Première Partie : Panorama des réseaux sociaux, étude et retour sur vos supports et vos productions de contenus.

Deuxième Partie : Elaboration d’une ligne éditoriale, création et planification des contenus.

Intervenant :

Arthur Allizard

infos@laluciole.org +33 2 33 32 83 33 https://www.laluciole.org/

dernière mise à jour : 2022-01-28 par LA LUCIOLE