Saint-André-de-Cubzac

Atelier “Comment venir en aide à la faune en détresse” Saint-André-de-Cubzac, 28 octobre 2021, Saint-André-de-Cubzac. Atelier “Comment venir en aide à la faune en détresse” 2021-10-28 14:00:00 – 2021-10-28 17:00:00

Saint-André-de-Cubzac Gironde Profitez des vacances scolaires pour aider les petits animaux de la faune sauvage à passer l’hiver.

Toutes les activités et animations sont à destination des familles avec enfants à partir de 6 ans.

Atelier “Comment venir en aide à la faune en détresse”​ (gratuit)​

De nombreuses personnes ne savent pas comment réagir face à un animal en détresse. Pour​ répondre et apprendre des gestes simples, nous vous proposons une intervention sous forme​ de mises en situation sur la sensibilisation aux soins / premiers gestes de secours sur la faune​ sauvage en détresse.

L’animation se terminera par la fabrication de stickers anticollision.​

​​Places limitées à 20 personnes.​ Sur réservation auprès de la LPO Aquitaine 0556913381.

​

A 19h – diffusion du film documentaire ​”​Jardin Sauvage, la biodiversité à portée de main​”​ suivi des conseils de la LPO.

