Espace de quartier Eaux-Vives, le lundi 4 avril à 09:00

A la fin de cette formation vous aurez appris des astuces nécessaires à : • LA MISE EN VALEUR DES COMPÉTENCES • LA COMMUNICATION ET L’ÉCHANGE AVEC LE RECRUTEUR • LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DE RÉPONSES AUX QUESTIONS • L’ANALYSE DES ÉMOTIONS [INSCRIVEZ-VOUS ICI](https://thrive-association.ch/comment-reussir-son-entretien-dembauche/)

Atelier gratuit, vous avez la possibilité de faire un don via notre formulaire d’inscription.

Cette formation, vous informe et vous conseille sur des pistes qui vous permettront de vous démarquer afin d'être la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève

2022-04-04T09:00:00 2022-04-04T11:00:00

Genève