Atelier | Comment protéger une invention technique? En ligne, 26 novembre 2021, La Meurdraquière. Atelier | Comment protéger une invention technique?

En ligne, le vendredi 26 novembre à 11:00

Pourquoi protéger vos inventions ? Brevet, certificat d’utilité ou secret : quelle protection choisir ? Cet atelier définira ce qu’est un brevet, présentera la classification internationale et expliquera les critères de brevetabilité d’une invention. Les changements et nouveautés suite à l’adoption de la loi Pacte seront également abordés (analyse de l’activité inventive, procédure d’opposition, demande provisoire de brevet, allongement de la durée du certificat d’utilité, etc.). Intervenante : Christelle Bilien, chargée d’affaires INPI Rennes

En visoi, sur inscription

Atelier Lorient Technopole en partenariat avec l’INPI En ligne La Meurdraquière Le Mesnil-Rogues Manche

2021-11-26T11:00:00 2021-11-26T12:30:00

