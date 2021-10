Étreux Étreux Aisne, Étreux Atelier : Comment nettoyer sans s’empoisonner ? Étreux Étreux Catégories d’évènement: Aisne

Étreux

Atelier : Comment nettoyer sans s’empoisonner ? Étreux, 25 novembre 2021, Étreux. Atelier : Comment nettoyer sans s’empoisonner ? 2021-11-25 10:00:00 – 2021-11-25 12:00:00

Étreux Aisne Étreux Comment bine choisir ses produits ménagers ? Quels ingrédients éviter ? À quels labels se fier ? Lors de cet atelier, vous apprendrez à préserver la qualité de l’air intérieur de votre maison et à fabriquer vos propres produits d’entretien.

Lieu exact communiqué à l’inscription. Comment bine choisir ses produits ménagers ? Quels ingrédients éviter ? À quels labels se fier ? Lors de cet atelier, vous apprendrez à préserver la qualité de l’air intérieur de votre maison et à fabriquer vos propres produits d’entretien.

Lieu exact communiqué à l’inscription. Comment bine choisir ses produits ménagers ? Quels ingrédients éviter ? À quels labels se fier ? Lors de cet atelier, vous apprendrez à préserver la qualité de l’air intérieur de votre maison et à fabriquer vos propres produits d’entretien.

Lieu exact communiqué à l’inscription. dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Étreux Autres Lieu Étreux Adresse Ville Étreux lieuville 49.99553#3.65712