Maison de quartier des Ors, le vendredi 4 mars à 09:00 Sur inscription

Proposé par l’Udaf dans le cadre de son Point Conseil Budget Maison de quartier des Ors 26 rue Magnard Romans Romans-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T11:00:00

