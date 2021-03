Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Atelier : Comment faire un portrait sans montrer le visage ? La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier : Comment faire un portrait sans montrer le visage ?

La Halle des Épinettes, le mercredi 24 mars à 14:00

La Halle des Épinettes, le mercredi 24 mars à 14:00

Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](http://www.lafeteducourt.com/) du 24 au 30 mars 2021, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival organise avec la Halle des Épinettes : Comment faire un portrait sans montrer le visage ? atelier d’éducation à l’image, mercredi 24 mars 2021 à 14h

————————————————————————————————————- À travers les dessins, l’utilisation du micro et de la caméra, le cinéma expérimental propose d’autres formes et possibilités de représentation de l’autre… et permet de libérer son imagination !

Atelier animé par le cinéaste **Benjamin Hameury**, en collaboration avec le [**Collectif Jeune Cinéma**](http://www.cjcinema.org/). _La 5ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 24 mars au mardi 30 mars 2021 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la Galaxie des courts métrages et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et même chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

Atelier réservé aux Accueils de Loisirs

Atelier réservé aux enfants des Accueils de Loisirs dans le cadre de la manifestation nationale La Fête du court métrage

La Halle des Épinettes
45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux

2021-03-24T14:00:00 2021-03-24T16:30:00

