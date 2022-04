Atelier – Comment faire ses graines Médiathèque municipale La Navette Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Animé par Delphine Breuil de l’association “On va semer” Les graines ont un pouvoir énorme : nourrir l’humanité. En participant à cet atelier convivial, production, récolte, stockage et semis n’auront plus de secrets pour vous. Profitez également de la toute nouvelle grainothèque de la médiathèque pour vous lancer ! Gratuit – Tout public • Rendez-vous samedi 9 avril, à 10h, à la médiathéque municipale La Navette.

À l'occasion du lancement de la grainothèque La Navette

