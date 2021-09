Colomiers Pavillon Blanc - Médiathèque 1 Centre d'art Colomiers, Haute-Garonne Atelier comme les artistes | Puzzle Pavillon Blanc – Médiathèque 1 Centre d’art Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Atelier comme les artistes | Puzzle Pavillon Blanc – Médiathèque 1 Centre d’art, 18 septembre 2021, Colomiers. Atelier comme les artistes | Puzzle

Pavillon Blanc – Médiathèque 1 Centre d’art, le samedi 18 septembre à 10:30 Créez un puzzle à la manière de Christian Lhopital dans l’exposition “Méandres”. Pavillon Blanc – Médiathèque 1 Centre d’art 1 place Alex Raymond, 31770, Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Pavillon Blanc - Médiathèque 1 Centre d'art Adresse 1 place Alex Raymond, 31770, Colomiers Ville Colomiers lieuville Pavillon Blanc - Médiathèque 1 Centre d'art Colomiers