Atelier Comme Cro Magnon Office de tourisme 8 Place Foch Thiviers

2022-05-04

EUR 5

Comment utiliser les mêmes couleurs et outils que les hommes préhistoriques. Essaye et tu repartiras avec ton œuvre ! 10h30 / Atelier spécifique aux 3-6 ans

