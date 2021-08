Paris Bibliothèque Goutte d'Or île de France, Paris Atelier Comic strip Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier Comic strip Bibliothèque Goutte d’Or, 28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 14h30 à 16h30

gratuit

Créez votre propre comic strip avec l’illustratrice Iris Pouy Atelier ouvert à tous, à partir de 16 ans En quelques cases dessinées, on peut raconter toute une histoire ! C’est la magie du strip.

Avec l’illustratrice Iris Pouy, vous apprendrez à créer des strips. Prenez des personnages, imaginez leurs relations, inventez ou complétez un scénario, trouvez une fin, construisez le tout et votre BD est prête !

Iris Pouy a étudié l’illustration à l’école Estienne et la bande dessinée à l’Ecole européenne supérieure de l’image d’Angoulême. Elle a notamment publié Les animaux de Palm Springs, en collaboration avec Mathilde Payen (L’Agrume, 2020). Pour découvrir son travail, visitez sa page Instagram !

Cet atelier est organisé dans le cadre de l’opération Toute la France dessine. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

