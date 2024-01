Atelier comédie musicale Du 12 au 16 février Salle polyvalente Pibrac, lundi 12 février 2024.

Atelier comédie musicale Du 12 au 16 février Organisé par l’association TMA 31 12 16 février Salle polyvalente Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-12T09:00:00+01:00 – 2024-02-12T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T09:00:00+01:00 – 2024-02-16T16:30:00+01:00

L’association TMA 31 propose un atelier comédie musicale en anglais, Space Pirates, du lundi 12 au vendredi 16 février 2024 de 9h à 16h30 à la salle polyvalente.

Rejoignez l’association TMA 31 dans ce voyage musical galactique pendant les vacances scolaires d’hiver.

Les participants âgés de 8 à 14 ans développeront leur créativité, leur imagination, leur concentration et leur expression, tout en perfectionnant leurs talents de chanteur, de comédien et de danseur et en s’amusant beaucoup !

L’atelier se déroule en anglais mais est ouvert aux personnes dont ce n’est pas la langue maternelle.

Ouvert à tous.

Salle polyvalente 6 Boulevard des Écoles, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie

