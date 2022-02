Atelier Combo Lambo Studio Camoufleur Lille Catégories d’évènement: Lille

À partir de lambeaux de macules d’impression d’affiches des différents festivals Combo Combo, le public est invité à combiner, juxtaposer, composer de façon ludique et créative une nouvelle affiche et/ou un badge. Ou comment utiliser les pertes de papier comme matière première pour créer un nouvel objet graphique unique et colorée. Ces objets porteront la trace des compositions graphiques originales des designers ayant participés au festival Combo Combo jusqu’à présent. Venez jouer avec les lambeaux du festival pour concevoir votre affiche au format 297 x 420 mm et votre badge unique ! Studio Camoufleur 37 rue Aristote Lille Fives Nord

