Atelier “Colporteurs” Eu, 15 octobre 2021, Eu.

Eu Seine-Maritime Eu

Emma d’après Madame Bovary, Flaubert – Atelier “Colporteurs”

A l’occasion de la semaine que nous consacrons, en lien avec les festival Terres de Paroles à Gustave Flaubert, l’atelier Les Colporteurs se pence sur l’un des personnages les plus connus : Madame Bovary.

Ils proposent donc une lecture jouée dans l’espace qui décline deux épisodes du roman et illustre le regard ironique et mordant que porte l’auteur sur son “héroïne” à travers les scènes des préparatifs du bal et des comices agricoles.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

communication.tdcharmes@gmail.com +33 2 35 86 29 09 http://www.theatre-des-charmes.com/

