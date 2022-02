Atelier Colori – initiation technologie/code sans écran Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier Colori – initiation technologie/code sans écran Maison de quartier de Porchefontaine, 8 janvier 2022, Versailles. Atelier Colori – initiation technologie/code sans écran

du samedi 8 janvier au dimanche 20 mars à Maison de quartier de Porchefontaine

Développer la capacité d’abstraction et de résolution de problème, la pensée logique, les mathématiques. Découvrir des notions informatiques et acquérir du vocabulaire (algorithme, code binaire, robotique, intelligence artificielle…). Devenir acteur dans un monde toujours plus technologique. Tout cela sans écran, de manière ludique et bienveillante.

Séance découverte 22€

Atelier Colori : initiation technologie/code sans écran dans la logique Montessori. Maison de quartier de Porchefontaine 86, rue Yves Le Coz, versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T11:00:00 2022-01-08T12:00:00;2022-01-09T11:00:00 2022-01-09T12:00:00;2022-02-05T11:00:00 2022-02-05T12:00:00;2022-02-06T11:00:00 2022-02-06T12:00:00;2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-20T11:00:00 2022-03-20T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier de Porchefontaine Adresse 86, rue Yves Le Coz, versailles Ville Versailles lieuville Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Departement Yvelines

Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Atelier Colori – initiation technologie/code sans écran Maison de quartier de Porchefontaine 2022-01-08 was last modified: by Atelier Colori – initiation technologie/code sans écran Maison de quartier de Porchefontaine Maison de quartier de Porchefontaine 8 janvier 2022 Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Versailles

Versailles Yvelines