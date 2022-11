Atelier Collectif Terrarium Grand’Combe-Châteleu Grand'Combe-Châteleu Catégories d’évènement: 25570

25570 Grand’Combe-Châteleu EUR 95 Lors de ce cours collectif, découvre le mystère du terrarium, un écosystème autonome, découvert au 18è siècle par le Dr Ward. Repart avec le terrarium que tu auras créé de tes propres mains ! ??Tout le matériel est fourni !

Tarif : 58€ / personne

Lieu : Ginger & Green aux Ateliers du Feu, 7 Pré Rondot à Grand’Combe Châteleu

Horaires : 14h30 à 16h30

S’il fait beau, nous aurons le plaisir de vivre cet atelier dans le beau jardin de l’Atelier le long de la rivière du Théverot. ??Inscription par téléphone au 0620779028 ou à la boutique.

Confirmation de l’Atelier dès 3 participant(e)s. Cet atelier a lieu tous les 4è samedis de chaque mois.

Régulièrement en déplacement ou en salon, merci de nous contacter pour confirmer la récurrence. Ginger & Green est partenaire Pass’Comtois. contact@ginger-green.fr GINGER & GREEN 7 Lieu-dit Pré Rondot Grand’Combe-Châteleu

