Atelier collectif “Projet en économie sociale et solidaire” Le Rheu, 1 mars 2022, Le Rheu. Atelier collectif “Projet en économie sociale et solidaire”

Le Rheu, le mardi 1 mars à 14:00

**Vous avez une idée, un projet de création d’entreprise d’utilité sociale, en ESS ?** * Clarifier votre idée ou projet en collectif * Identifier les étapes à venir * Connaître les dispositifs d’accompagnement ou de formation > Mardi 1er Mars de 14h à 17h au Rheu

Entrée libre, sur inscription

Accompagnement à la conduite de projet organisé par les pôles ESS Pays de Rennes et Brocéliande

2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T17:00:00

