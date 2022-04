Atelier collectif multiniveaux – Burzet Bibliothèque de Burzet Burzet Catégories d’évènement: Ardèche

du jeudi 21 avril au jeudi 19 mai à Bibliothèque de Burzet

Vous avez des difficultés particulières avec le numérique ? Ne restez pas seul(e) ! Venez rejoindre les ateliers numériques multiniveaux pour échanger avec le conseiller numérique, et profitez de l’entraide en intégrant un groupe d’apprenants.

Sur inscription (6 places maximum)

Des ateliers semi-collectifs pour répondre aux mieux à vos besoins et difficultés avec le numérique. Bibliothèque de Burzet Place du Souvenir Français – Burzet Burzet Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T15:00:00 2022-04-21T16:30:00;2022-04-28T15:00:00 2022-04-28T16:30:00;2022-05-05T15:00:00 2022-05-05T16:30:00;2022-05-12T15:00:00 2022-05-12T16:30:00;2022-05-19T15:00:00 2022-05-19T16:30:00

