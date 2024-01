Atelier Collectif Le 108 Orléans, samedi 24 février 2024.

Atelier Collectif Écrire sa chanson 24 et 25 février Le 108

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T10:00:00+01:00 – 2024-02-24T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T10:00:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

Pour qui ?

Ouvert à toutes et à tous. Débutant-e ou non, musicien-ne ou non.

Quand ?

Le 24 et 25 février de 10h-12h / 14h-17h avec Diane Borderieux.

Où ?

Au 108

108 rue de Bourgogne, Orléans

Contenu

Comment écrire sa chanson à partir de zéro. Lors de cet atelier, vous aborderez l’inspiration, l’écriture et la structure, le rapport aux textes, aux mots et comment en faire une chanson.

Le premier jour est dédié à l’apprentissage de l’écriture d’une chanson en trouvant sa propre voix, Le deuxième jour est dédié à mettre les chansons formées en musique (mélodie, style et accompagnement).

Tarifs

10€ pour les adhérent-es de Musique et Équilibre (élèves inscrit-es en cours individuel annuel sur l’année 23-24)

55€ pour les adhérent-es de Musique et Équilibre (élèves inscrit-es en atelier, cours individuel mensuel sur l’année 23-24)

60€ pour les extérieur-es

Pas de remboursement possible sauf cas de force majeur (en cas de maladie = arrêt médical).

Inscription

Remplir la fiche d’inscription et effectuer le règlement en ligne (via Helloasso), en chèque, espèces ou virement (le règlement doit être fournit avant le début du stage) à déposer/envoyer à l’accueil de Musique et Équilibre au 108 rue de Bourgogne.

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://musique-equilibre.com/me/index.php/2024/01/18/ecrire-sa-chanson/ »}]

surprenez-moi