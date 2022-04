Atelier collectif “Initiation à l’ordinateur” Manu Village Vénissieux Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Vénissieux

Atelier collectif “Initiation à l’ordinateur” Manu Village, 24 mai 2022, Vénissieux. Atelier collectif “Initiation à l’ordinateur”

Manu Village, le mardi 24 mai à 09:30 Gratuit, sur inscription

Apprendre à utiliser un PC et ses périphériques Manu Village Centre AFPA, 35 boulevard de Jodino Vénissieux Les Minguettes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T09:30:00 2022-05-24T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Vénissieux Autres Lieu Manu Village Adresse Centre AFPA, 35 boulevard de Jodino Ville Vénissieux lieuville Manu Village Vénissieux Departement Métropole de Lyon

Manu Village Vénissieux Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/venissieux/

Atelier collectif “Initiation à l’ordinateur” Manu Village 2022-05-24 was last modified: by Atelier collectif “Initiation à l’ordinateur” Manu Village Manu Village 24 mai 2022 Manu Village Vénissieux Vénissieux

Vénissieux Métropole de Lyon