Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse ATELIER COLLECTIF avec Frédéric Marais Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

ATELIER COLLECTIF avec Frédéric Marais Médiathèque José Cabanis, 9 décembre 2020, Toulouse. ATELIER COLLECTIF avec Frédéric Marais

Médiathèque José Cabanis, le mercredi 9 décembre 2020 à 14:30

Pour fêter la sortie de la sélection jeunesse 2020, Frédéric Marais vous guidera pour créer une oeuvre collective autour de son album Route 66, avec des jeux de papiers découpés et d’assemblage. À partir de 6 ans – Durée : 2h Pour fêter la sortie de la sélection jeunesse 2020, Frédéric Marais vous guidera pour créer une oeuvre collective autour de son album Route 66, avec des jeux de papiers découpés et d’assemblage. À par Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-12-09T14:30:00 2020-12-09T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse