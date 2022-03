Atelier “collages artistiques en scrap’récup” par Joëlle Sportès, Association Plan Vert Musée de Carouge Carouge GE Catégorie d’évènement: Carouge (GE)

le mercredi 1 juin

Musée de Carouge, le mercredi 1 juin à 13:45

Les portraits de femmes occupent un rôle central dans les peintures d’Émile Chambon. Ces modèles chics et élégants reflètent la personnalité de son amie Louise de Vilmorin, devenue icône de la mode. À l’aide de petits objets de récupération, les enfants imagineront de nouvelles parures et ajouteront de la couleur sur les portraits volontairement démunis de l’artiste.

A l'aide de petits objets de récupération, les enfants imagineront de nouvelles parures et ajouteront de la couleur sur les portraits d'Emile Chambon.

2022-06-01T13:45:00 2022-06-01T15:30:00

Musée de Carouge
Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE

Atelier "collages artistiques en scrap'récup" par Joëlle Sportès, Association Plan Vert
Musée de Carouge
1 juin 2022

