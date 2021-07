La Hague La Hague La Hague, Manche Atelier « Collage poétique » – Maison Jacques Prévert La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Atelier « Collage poétique » – Maison Jacques Prévert La Hague, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, La Hague. Atelier « Collage poétique » – Maison Jacques Prévert 2021-07-27 14:30:00 – 2021-07-27 16:30:00 Omonville-la-Petite Maison Jacques Prévert

Après avoir observé les collages originaux de Jacques Prévert, les visiteurs apprennent à créer un collage « à la manière de Prévert »

musee.omonville@manche.fr
+33 2 33 52 72 38
https://www.manche.fr/patrimoine/maison-jacques-prevert-details-animations-N.aspx?card=17170847

