Atelier collage Médiathèque Issigeac, mardi 27 février 2024.

Atelier collage Médiathèque Issigeac Dordogne

À partir de pages de livres et de magazines ainsi que de rubans, laine, boutons, perles…venez poser sur le papier votre imagination et votre émotion du moment. Venez créer une œuvre unique qui vous ressemble. Atelier pour adultes et enfants à partir de 5/6 ans (accompagnés d’un adulte)

Sur réservation auprès de la bibliothèque.

Médiathèque 7 chemins des écoliers

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bibliothèque.issigeac@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:30:00

fin : 2024-02-27



L’événement Atelier collage Issigeac a été mis à jour le 2024-01-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides