Après une visite commentée du musée en compagnie de la guide conférencière Anne Baumann, participez à l’atelier « Collage et papier peint » proposé par Muriel Hasse-Collin. L’atelier se tiendra en extérieur, dans la cour de la Commanderie. Animation gratuite, réservation obligatoire auprès du musée. Par mail : [musee.papier.peint@orange.fr](mailto:musee.papier.peint@orange.fr) ou par téléphone : 03 89 64 24 56. Animation en partenariat avec Musées Mulhouse Sud Alsace.

Animation gratuite, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T17:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T17:00:00

