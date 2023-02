Atelier collage Crée un bâtiment ! (4-6 ans) Presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand, 23 février 2023, Caen .

Atelier collage Crée un bâtiment ! (4-6 ans)

2023-02-23 – 2023-02-23

Grâce à une grande collection de matériaux imprimés et découpés, viens créer un édifice en 2D dans un paysage de forêt, de désert, de montagne ou encore… dans l’espace !

De 4 à 6 ans.

Inscription sur Hello Asso.

Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29. D’autres ateliers sont proposés pendant les vacances d’hiver, plus d’informations sur le site du Pavillon.

