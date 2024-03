Atelier collage Librairie Prologue Bort-les-Orgues, samedi 23 mars 2024.

Atelier collage Librairie Prologue Bort-les-Orgues Corrèze

Venez réaliser des cartes A5, A6, et marque-pages avec Allison, artiste illustratrice de Lanobre! Découpage, collage et création au programme!

L’occasion de découvrir également son travail, à retrouver au rayon papeterie/carterie de la librairie.

Sur inscription pour petits et grands, enfant à partir de 8 ans 20 20 EUR.

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23 17:30:00

Librairie Prologue 79 Rue de Paris

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine librairieprologue@hotmail.com

