Atelier collaboratif la Fresque du Climat Le Wagon-Lit Quimperlé, samedi 16 mars 2024.

En 3 heures, l’atelier collaboratif la Fresque du Climat permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. Basé sur les données du GIEC (la référence scientifique internationale en matière de changement climatique), la Fresque du Climat fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens entre causes et conséquences du changement climatique.

La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet.

Inscription obligatoire, places limitées. A partir de 15 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

Le Wagon-Lit 9 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne lascep29300@gmail.com

