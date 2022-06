Atelier « Coiffe de modiste », 7 juillet 2022, .

Atelier « Coiffe de modiste »



2022-07-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-07 15:30:00 15:30:00

L’atelier « Coiffe de Modiste » est proposé aux plus de 16 ans. Venez partager un moment créatif autour de la réalisation d’une coiffe artistique. Plumes, perles, voilage… se mêleront au cours de cet atelier. Les participants créeront une magnifique coiffe combinant art et élégance au sein de la salle de jeux d’enfance de Christian Dior. Ils découvriront l’histoire de la maison de couture et de son créateur, ainsi que le métier de modiste. Les participants peuvent amener certains objets du quotidien qui les inspireront pour créer leur coiffe (fleurs en tissu, boutons, plumes…).

