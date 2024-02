Atelier codage Yes We Code ! Carrefour des Sciences et des Arts Cahors, jeudi 15 février 2024.

Le Carrefour des Sciences et des Arts s’associe à la Fondation C Génial pour vous proposer pendant les vacances de février 2024 des ateliers de codage (appelés Yes We Code) sur Cahors !

CODONS ! PROGRAMMONS !

Imaginer puis créer un objet connecté, rien de plus simple.

Atelier de codage pour apprendre à coder facilement. Avec une carte microbit, des capteurs et accessoires on peut créer des

Atelier pour les jeunes (dès 10 ans)15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 14:00:00

fin : 2024-02-15 17:00:00

Carrefour des Sciences et des Arts 10 boulevard Gambetta

Cahors 46000 Lot Occitanie

