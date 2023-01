Atelier codage avec Smarteo Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’Évènement: île de France

Atelier codage avec Smarteo Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 12 avril 2023, Paris. Le mercredi 12 avril 2023

de 16h00 à 17h30

. gratuit

Prêts pour les JO ? Viens programmer un robot pour voyager sur une frise chronologique à la découverte des moments clés de l’histoire des JO Le mercredi 12 avril à 16h, viens apprendre à coder avec l’équipe de Smarteo ! Codage sans écran : découvre les bases de la programmation en aidant un petit robot à se déplacer : séquence, boucle, informations variables ou sous-programmes pour simplifier l’écriture… la programmation n’aura plus de secret pour toi ! Atelier à partir de 6 ans. Inscriptions ouvertes un mois avant. Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

SMARTEO

