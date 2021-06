Atelier cocooning pour le visage Assat, 19 juin 2021-19 juin 2021, Assat.

Atelier cocooning pour le visage 2021-06-19 – 2021-06-19 CLAB64 3 rue du bois

Assat Pyrénées-Atlantiques Assat

25 25 EUR Dans la fabrication des cosmétiques, à base de matières naturelles et biologiques, vous allez apprendre à confectionner un lait démaquillant à la vanille et au monoï et un masque visage minute aux algues marines.

Et tout cela, dans le respect de votre peau avec des ingrédients sains, au cours d’un moment de détente, et de façon écologique et économique.

