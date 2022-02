Atelier cocooning au naturel Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Atelier cocooning au naturel Saint-Lunaire, 23 février 2022, Saint-Lunaire. Atelier cocooning au naturel Sooo Vintage 261 Rue Victor Renaud Saint-Lunaire

2022-02-23 19:30:00 – 2022-02-23 21:30:00 Sooo Vintage 261 Rue Victor Renaud

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Pour février, j’ai eu envie de proposer un atelier cocooning : fabriquer son déodorant et sa crème visage personnalisée. Je suis ravie de vous proposer un atelier à Saint Lunaire, chez Sooo vintage. Edith nous accueille dans sa jolie boutique Sooo Vintage, chaque mois. Ambiance cocooning, autour d’une bonne tisane maison. Chouette façon de s’initier, pas à pas et de découvrir le plaisir de faire soi même ses produits. Inscription par téléphone ou par mail. Participation : 35€ par personne. Mercredi 23 février 2022 – De 19h30 à 21h30 – Boutique Sooo Vintage Pour février, j’ai eu envie de proposer un atelier cocooning : fabriquer son déodorant et sa crème visage personnalisée. Je suis ravie de vous proposer un atelier à Saint Lunaire, chez Sooo vintage. Edith nous accueille dans sa jolie boutique Sooo Vintage, chaque mois. Ambiance cocooning, autour d’une bonne tisane maison. Chouette façon de s’initier, pas à pas et de découvrir le plaisir de faire soi même ses produits. Inscription par téléphone ou par mail. Participation : 35€ par personne. Mercredi 23 février 2022 – De 19h30 à 21h30 – Boutique Sooo Vintage Sooo Vintage 261 Rue Victor Renaud Saint-Lunaire

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Sooo Vintage 261 Rue Victor Renaud Ville Saint-Lunaire lieuville Sooo Vintage 261 Rue Victor Renaud Saint-Lunaire Departement Ille-et-Vilaine

Atelier cocooning au naturel Saint-Lunaire 2022-02-23 was last modified: by Atelier cocooning au naturel Saint-Lunaire Saint-Lunaire 23 février 2022 ille-et-vilaine Saint-Lunaire

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine