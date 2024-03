Atelier cocktail Louis de Grenelle x Giffard Saumur, jeudi 11 juillet 2024.

Atelier cocktail Louis de Grenelle x Giffard Saumur Maine-et-Loire

Découvrez l’art de la mixologie et réalisez vos propres cocktails lors de cet atelier cocktail avec les vins effervescents de la Maison !

Vous avez toujours rêvé de devenir le barman ou la barmaid de vos soirées ? Vous voulez épater vos amis avec des créations uniques et délicieuses ? Ne cherchez plus, cet atelier est fait pour vous !

En binôme, venez à cet événement exclusif et apprenez les secrets de la préparation des cocktails les plus tendance ! Les experts en mixologie vous guident pas à pas, vous enseignant les techniques de base ainsi que des astuces avancées pour créer des cocktails raffinés et spectaculaires.

Vous aurez l’occasion d’explorer une sélection de vins effervescents, qui apportera une touche d’élégance à vos créations. Apprenez à marier les saveurs pour concocter des cocktails uniques et mémorables !

Que vous soyez débutant ou amateur passionné, cet atelier s'adresse à tous les niveaux. Venez avec un binôme d'ami(e)s et partagez des moments de convivialité tout en développant vos talents de mixologue !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11

fin : 2024-07-11

25 rue de la Tonnelle

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@louisdegrenelle.fr

