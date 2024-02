Atelier cocktail au calvados Manoir d’Apreval Pennedepie, samedi 8 juin 2024.

Visite guidée du domaine et de ses chais à colombages du XVIIIème siècle, suivie d’un atelier apprentissage et réalisation de 2 cocktails au calvados (un short et un long drink). Dégustation et cadeau.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 15:00:00

fin : 2024-06-08 17:00:00

Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers

Pennedepie 14600 Calvados Normandie commercial@apreval.com

L'événement Atelier cocktail au calvados Pennedepie a été mis à jour le 2024-02-01