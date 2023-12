Atelier Coaching de Talents par la Wise Society Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 27 janvier 2024 14:00, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 14h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 16 ans. gratuit

Venez découvrir vos talents cachés lors d’une session de coaching organisée par l’association Wise Society !

Coaching – Révélation de Talents et Quête de Soi

Et si au lieu de vouloir réussir socialement, nous dédierions notre temps pour notre accomplissement et notre révélation personnelle ?

Dans un monde où les esprits se sentent parfois dépassés par le rythme effréné de la société, du travail, et des devoirs de chacun, nombreuses sont les personnes qui ne se retrouvent plus dans les valeurs et les aspirations de ce système ni même dans les normes sociétales et la pression sociale de ce dernier. Beaucoup ne trouvent pas de sens dans ce qu’elles font et ne se sentent pas alignées entre ce qu’elles font et ce qui gît dans leur coeur. Dès le plus jeune âge à l’école, la société incite davantage les personnes à être en compétition plutôt que de coopérer. A prendre la place de l’autre plutôt que de s’élever ensemble. A formater les esprits plutôt qu’à révéler leur unicité et leurs talents. Jamais il n’a été demandé à chacun de révéler ses talents, ses rêves, sa mission et ce qu’il rêve d’accomplir dans ce monde. Depuis les premiers pas à l’école, il est demandé à l’enfant d’apprendre et régurgiter par coeur pour « réussir » mais il n’est pas enseigné à chacun de prendre le soin de faire face à lui-même, de se découvrir, se connaître, de se révéler et explorer ce qu’il y a de meilleur en lui. De ce fait, la plupart ont oublié l’essentiel, de savoir « Qui je suis », « d’où je viens » pour savoir « où je vais ». Des notions pourtant précieuse pour cheminer vertueusement et atteindre ses rêves intimes mais également pour cheminer vers la plénitude et la complétude.

La Wise Society est heureuse de vous convier à un atelier de Coaching -Révélation de Talents & Quête de Soi. Animé par un Coach Professionnel, vous aurez l’opportunité de pouvoir, dans un cadre bienveillant et interactif, bénéficier d’outils et d’exercices de coaching professionnel pour vous donner des clés et nourrir votre réflexion ainsi que votre cheminement.

Inscription obligatoire, ouvert à toutes et tous à partir de 16 ans.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

