Atelier co-réparation + Marquage à Villiers-le-Bâcle Place Foujita,Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Catégories d’évènement: Essonne

Villiers-le-Bâcle

Atelier co-réparation + Marquage à Villiers-le-Bâcle Place Foujita,Villiers-le-Bâcle, 26 mars 2022, Villiers-le-Bâcle. Atelier co-réparation + Marquage à Villiers-le-Bâcle

Place Foujita, Villiers-le-Bâcle, le samedi 26 mars à 10:00

La recyclerie sportive viendra à Villiers-le-Bâcle le 26 mars pour un atelier de co-réparation vélo, trottinette, roller, …. mais également pour proposer le marquage bicycode pour vos vélos (marquage pour 10 euros/vélo). Atelier co-réparation + Marquage à Villiers-le-Bâcle Place Foujita,Villiers-le-Bâcle Place Foujita, Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Villiers-le-Bâcle Autres Lieu Place Foujita,Villiers-le-Bâcle Adresse Place Foujita, Villiers-le-Bâcle Ville Villiers-le-Bâcle lieuville Place Foujita,Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Departement Essonne

Place Foujita,Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villiers-le-bacle/

Atelier co-réparation + Marquage à Villiers-le-Bâcle Place Foujita,Villiers-le-Bâcle 2022-03-26 was last modified: by Atelier co-réparation + Marquage à Villiers-le-Bâcle Place Foujita,Villiers-le-Bâcle Place Foujita,Villiers-le-Bâcle 26 mars 2022 Place Foujita Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle

Villiers-le-Bâcle Essonne