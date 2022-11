Atelier Cluedo Géant Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Prémanon

Atelier Cluedo Géant Prémanon, 29 décembre 2022, Prémanon. Atelier Cluedo Géant

146 Rue de la Croix de la Teppe Espace des Mondes Polaires Prémanon Jura Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe

2022-12-29 – 2022-12-29

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe

Prémanon

Jura Prémanon EUR 8.5 Nouvelle énigme à l’Espace des Mondes Polaires : une enquête en s’amusant. Pour les familles, dès 6 ans. contact@espacedesmondespolaires.org +33 3 39 50 80 20 Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Prémanon Autres Lieu Prémanon Adresse Prémanon Jura Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Ville Prémanon lieuville Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Departement Jura

Prémanon Prémanon Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/premanon/

Atelier Cluedo Géant Prémanon 2022-12-29 was last modified: by Atelier Cluedo Géant Prémanon Prémanon 29 décembre 2022 146 Rue de la Croix de la Teppe Espace des Mondes Polaires Prémanon Jura Jura Prémanon

Prémanon Jura