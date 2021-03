Rennes en ligne Rennes Atelier Club de la mobilité | LOM & mobilité électrique : comment entamer sa transition énergétique ? en ligne Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

23 mars 2021

le mardi 23 mars à 11:00

Ordre du jour : 1. Présentation du club et de son ambition

2. Mise en contexte : la loi d’orientation des mobilités impose aux entreprises de verdir leur flotte de 50% d’ici à 2030

3. Battle « mobilité électrique VS mobilité traditionnelle »

4. Atelier collaboratif : la place de l’électrique dans la mobilité professionnelle / Comment entamer sa transition énergétique ? Un atelier co-animé par Lucie Debroise, facilitatrice de projets collaboratifs, Raphaël Gamand, fondateur de Mobilect, Laura Le Jort, assistante communication chez Mobility Tech Green et Vincent Muser, commercial chez Gck Kia. A très vite !

Sur inscription

Retour des activités du Club de la mobilité, version digitale avec un atelier participatif sur la règlementation LOM et l’obligation de verdissement des flottes automobile en ligne Rennes Rennes

2021-03-23T11:00:00 2021-03-23T12:30:00

