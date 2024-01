Atelier – Club crochet Bibliothèque Cerizay, vendredi 26 janvier 2024.

Atelier – Club crochet Bibliothèque Cerizay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:00:00

fin : 2024-01-26 20:00:00

Pour les grands comme pour les plus jeunes, venez partager un moment de détente autour du crochet, partagez

votre expérience, vos trucs et astuces.

Cet atelier est aussi ouvert aux débutants qui souhaiteraient apprendre le b.a.-ba du crochet. Vous pouvez rester dix minutes, une demi-heure ou plus, apportez votre matériel, ou les bibliothécaires vous prêteront le leur. Si le cœur vous en dit, rejoignez-nous !

Tout public, sur réservation.

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr



Mise à jour le 2024-01-16 par OT Bocage Bressuirais