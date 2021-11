[Atelier] Clown-Thérapie Saint-Nicolas-d’Aliermont, 20 novembre 2021, Saint-Nicolas-d'Aliermont. [Atelier] Clown-Thérapie Musée de l’Horlogerie 48 Rue Édouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont

2021-11-20 – 2021-11-21 Musée de l’Horlogerie 48 Rue Édouard Cannevel

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 La Clown-Thérapie est un processus qui s’appuie sur la “dynamique Clown” pour mettre en lumière les faces cachées de votre difficulté, qui permet un nouveau regard, et propose de nouvelles voies. Au menu de cet atelier :

• Choisissez une difficulté concrète, qui ne dépend que de vous

• Laissez diminuer à feu doux dans le “cercle de compréhension”

• Faites revenir sur scène à l’aide clown

• Dégustez la joie de vivre sans amertume Chacun abrite en lui un clown qui demande à être révélé ! Réservation obligatoire La Clown-Thérapie est un processus qui s’appuie sur la “dynamique Clown” pour mettre en lumière les faces cachées de votre difficulté, qui permet un nouveau regard, et propose de nouvelles voies. Au menu de cet atelier :

