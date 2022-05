Atelier clown contemporain Centre Culturel le 3ND Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier clown contemporain Centre Culturel le 3ND, 14 mai 2022, Versailles. Atelier clown contemporain

du samedi 14 mai au samedi 18 juin à Centre Culturel le 3ND

Alice Da Costa, art thérapeute diplômée, formée au clown depuis bientôt 20 ans à l’école Bataclown propose aux adultes un atelier de clown contempoprain. Son approche bienveillante a pour objectif de favoriser l’expression et la connaissance de soi. Échauffement corporel et imaginaire en solo, duo et/ou en groupe puis improvisations costumées avec chapeau et nez. Atelier ayant pour objectif de favoriser l’expression et la connaissance de soi. Centre Culturel le 3ND 3 Rue des Missionnaires, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T09:30:00 2022-05-14T12:30:00;2022-06-18T09:30:00 2022-06-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Centre Culturel le 3ND Adresse 3 Rue des Missionnaires, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Centre Culturel le 3ND Versailles Departement Yvelines

Centre Culturel le 3ND Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Atelier clown contemporain Centre Culturel le 3ND 2022-05-14 was last modified: by Atelier clown contemporain Centre Culturel le 3ND Centre Culturel le 3ND 14 mai 2022 Centre Culturel le 3ND Versailles Versailles

Versailles Yvelines